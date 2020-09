Con la reactivación de sectores se recuperan 2.500 empleos en Montería

La reactivación de varios sectores como el transporte aéreo, terrestre y la reapertura de zonas gastronómicas, ha contribuido de manera positiva en la recuperación de alrededor de 2.500 empleos que se habían suspendido, la mayoría, desde el inicio de la pandemia.

“Si Montería sigue con esa senda de responsabilidad y seguimos cuidándonos, en poco tiempo tendremos toda la economía funcionando”, indicó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, al hacer un balance de los reportes recibidos de la operación del aeropuerto de Montería y la Terminal de Transporte al cumplir la primera semana de reactivación.

Según los datos suministrados, 7 días después de reactivadas las rutas aéreas, desde el aeropuerto de Montería se han operado 40 vuelos comerciales, transportando 2671 pasajeros a Bogotá, Medellín y Barranquilla, activando 227 empleos en la primera fase, más indirectos, 400 empleos en total.

Mientras tanto, en el transporte intermunicipal, 2.177 vehículos se han movilizado desde y hacia la terminal terrestre, trasladando a 12.930 pasajeros en 31 rutas habilitadas. Tierralta, Medellín, Cartagena, Apartadó y Barranquilla son las rutas con más movilizaciones, reactivando 1.000 empleos más.

Según el Alcalde, sumado a estos sectores, en la reactivación paulatina de las zonas gastronómicas seguras, 31 restaurantes están habilitados para reiniciar su funcionamiento, lo que genera más de 1.000 empleos directos e indirectos.

“Estas son cifras que nos llenan de emoción nos llenan de orgullo y también de optimismo”, afirmó el Alcalde quien reiteró el llamado de no bajar la guardia, “el coronavirus sigue en Montería, la pandemia aún no se ha ido, les pido a todos autorregularse, no dejar de usar la mascarilla, distanciamiento físico, lavarse muy bien las manos, son medidas menores pero que tenemos que seguir aplicándolas para que no siga propagándose el virus”.

En Montería también se abrieron servicios religiosos con 26 iglesias y la próxima semana se empiezan a activar gimnasios, de los cuales 11 están habilitados para prestar servicios, bajo los lineamientos y protocolos biosanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.