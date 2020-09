Abogada de la Personería fue víctima de ataque racista en Medellín

La Personería de Medellín denunció que la abogada Yasy Machado, trabajadora de esa entidad, fue víctima de un ataque racista durante un procedimiento en el Centro de Traslado por Protección- CTP.

De acuerdo con la abogada, la agresión verbal la recibió por parte de una mujer que, en estado de embriaguez, la trató de "negra fea" y otras ofensas.

“Me acerco a preguntarle cuál era su nombre y número de cédula, su respuesta fue agredirme diciendo negra fea y otras obscenidades, alcanzo a notar el alto grado de agresividad por lo que me alejo y decido esperar a que se calme (...) posteriormente me vuelvo a acercar a preguntarle su nombre pero me ataca de nuevo diciéndome cosas como los negros huelen feo y me alejo. Cuando me acerco nuevamente a preguntarle me agrede diciéndome cosas como los "negros huelen feo" y otros insultos injustificados”, dijo la abogada.

Ante esto, el Personero de Medellín, William Jefer Vivas, elevó un enérgico rechazo a la vez que advirtió que ese Ministerio Público trabaja por la promoción, guarda y defensa de los derechos humanos, por lo que pide tolerancia y respeto hacia los trabajadores.

“Quiero expresar mi absoluto rechazo a este tipo de actos que no tienen ninguna justificación y que afectan el trabajo de nuestros abogados en esa labor de verificación del debido proceso”, precisó el Personero.