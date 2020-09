Nuevo brote de coronavirus se registra en la cárcel de varones de Pereira

Desde hace un par de semanas, las autoridades de salud habían confirmado el contagio y recuperación satisfactoria de 247 internos de la cárcel La 40 de Pereira; sin embargo, durante las últimas horas se tomaron pruebas a otros dos grupos de reclusos.

De las primeras 104 muestras practicadas, 74 salieron positivas y luego otros 14 privados de la libertad resultaron contagiados para COVID-19 después de tomarse 24 pruebas adicionales.

En total son 88 casos activos de coronavirus los que se registran en el centro penitenciario de varones, por lo que las directivas del establecimiento y la Secretaría de Salud los colocaron en aislamiento y avanzan con el cerco epidemiológico para evitar la propagación de los contagios.

"Aquí toca improvisar para lograr hacer el aislamiento debido a los altos índices de hacinamiento, eso es quizá lo que ha hecho que los contagios sigan. No hay de otra, nos toca ubicarlos donde podemos. Seguramente van a seguir resultando más positivos y eso me preocupa porque no tenemos dónde aislarlos adecuadamente", aseguró Pedro Vargas, presidente del Sindicato del Trabajadores del Inpec.

Es importante resaltar que todos los pacientes son asintómaticos y están en óptimas condiciones de salud.

"Los casos positivos que se tienen en este momento son resultado del cerco epidemiológico que se ha venido realizando desde que se registró el primer contagio. Tenemos 14 personas que no se han querido tomar la prueba", indicó el secretario de salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda.

