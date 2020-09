Cardique pide denunciar si hay mala disposición de escombros en obras

Un llamado a la comunidad de la jurisdicción, especialmente donde se estén realizando obras, hizo el director de Cardique, Angelo Bacci Hernández, para que se conviertan en veedores y denuncien si los contratistas hacen mal uso de los escombros y materiales, inclusive si son obras que esté ejecutando la entidad.

Según Bacci Hernández, lo que se busca es conocer si los contratistas hacen la disposición final en sitios no autorizados para tal fin.

“Cardique vigila el cumplimiento de las normas y el cuidado del medio ambiente. Por eso no justificamos la disposición de escombros y otro tipo de materiales en ningún sitio no autorizado. Y si existen pruebas de estas dispociosiones no autorizadas iniciaremos los procesos sancionatorios, de acuerdo a la normatividad vigente. Estas acciones serán implementadas en todas las obras, incluyendo las que ejecuta la corporación”, recalcó el funcionario.

Lea también: Advierten riesgo por paso de onda tropical en el Caribe

Destacó que la comunidad debe convertirse en veedora de las obras que se desarrollan porque el objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales de los habitantes del norte y centro de Bolívar.

Actualmente la corporación desarrolla obras de infraestructura, como construcción de vox coulberts en varios municipios de la jurisdicción y también canalizaciones de arroyos, relimpias de reservorios y obras de protección.

Las denuncias pueden hacerse a través de los números telefónicos 01 8000 42 38 84 y 035 6475249, o a través de nuestra página web o www.cardique.gov.co.