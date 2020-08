SOS lanzan nuevamente dueños de canchas sintéticas en Cúcuta

Desesperado se encuentran los propietarios de las canchas sintéticas en la zona de frontera, debido a que han completado varios meses sin ningún tipo de actividad que les genere ingresos y estar apunto muchos de un cierre definitivo.

Juan Carlos Jaimes quién es uno de los voceros de este gremio, le dijo a Caracol Radio que no tienen para pagar los sueldos de los empleados.

"Son casi 6 meses con las empresas cerradas, ya hay varios compañeros que lamentablemente no han soportado la situación y tuvieron que cerrar sus puestas como son la del barrio Los Pinos y la del Pinar del Río, estamos pidiendo el derecho a la igualdad y al derecho al trabajo, no entendemos por qué si un muchacho puede estar en una buseta o un adulto puede estar en un banco, porque no podría estar en una cancha de fútbol", dijo el empresario.

Indicó que, así como en otros establecimientos se pueden disponer fuertes protocolos de bioseguridad, que permitan ayudar a este sector y en el mes de septiembre se pueda dar la apertura.