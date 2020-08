Sector educativo en Cúcuta retrasa el retorno a las aulas

El municipio de Cúcuta ha reiterado que por ahora no se contempla el regreso a las clases de forma presencial por parte de los alumnos, debido a que el pico de la pandemia en esta región de frontera no se ha alcanzado, y se debe primero garantizar la salud de los menores de edad.

Dentro de las nuevas disposiciones que ha entregado el Ministerio de Educación para el mes de septiembre, se habla de buscar gradualmente la llegada de los alumnos a las aulas.

Carlos Arturo Charria Secretario de Educación de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que por ahora continuarán con la virtualidad y que no aplicarán la alternancia que ha sido anunciada por el Gobierno Nacional para el mes de septiembre.

"Hay que entender que la alternancia es un tema de mucho cuidado y no tomar la decisión por decreto si no por convicción, nosotros la vamos a tomar cuando la curva epidemiológica baje y creo que es un debate que no se debe dar en Cúcuta en este momento, por ahora en el mes de septiembre no regresamos a las aulas ", dijo el funcionario.

Afirmó que se está tratando de mejorar todos los mecanismos para el aprendizaje en medio de la virtualidad, y por esto se repartieron más de 170,000 Sim Card's con internet gratis para ayudar a los menores de edad en este proceso.