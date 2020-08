Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 27 de agosto

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

No para el escándalo por la corrupción en la valorización en Armenia, un ex concejal fue judicializado según la fiscalía por pedir 200 millones de pesos al contratista para aprobar este proyecto.

En las últimas horas, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia (Quindío), la Fiscalía General de la Nación imputó a Diego Fernando Fernández Morales, exconcejal de esta ciudad, declarado en contumacia, como presunto responsable del delito de concusión.

Según se conoció, ante la inasistencia del indiciado y luego de tres intentos para llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos, un juez lo declaró en rebeldía y aceptó la imputación.

El hoy procesado, de acuerdo con la investigación, en 2016 le habría solicitado a Fernando León Diez Cardona, uno de los contratistas a quien le fueron adjudicadas las obras de valorización de Armenia, 200 millones de pesos que supuestamente serían repartidos entre él y otros concejales, con el fin de no oponerse desde el Concejo al proyecto en mención.

La información recolectada por la fiscalía reveló que tras las negociaciones, a Fernández Morales supuestamente le fueron entregados 100 millones de pesos en Armenia. Así, se presume que empezó a respaldar las citadas obras, de las cuales antes era opositor.

Asimismo, se conoció durante el proceso que el entonces concejal al parecer ofreció sus servicios a Diez Cardona, con el fin de asesorarlo poniendo a su disposición un grupo de ingenieros que le señalaran sus fallas y no se evidenciaran las actividades ilícitas que se estaban presentado.

Es de recordar que el contratista Diez Cardona fue condenado en julio de 2018, como responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, en el marco de la investigación que le adelantó el ente acusador por las irregularidades en la adjudicación de las obras de valorización.

Hoy también se conocerá fallo disciplinario que proferirá la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez investigado por los mismos hechos de corrupción en la valorización.

Y es que durante la audiencia virtual el abogado del ex mandatario Jhon Faber Quintero solicitó la nulidad del proceso disciplinario que adelanta el ministerio público argumentando el reciente fallo de la corte interamericana de derechos humanos en el caso del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro al no tener competencia para sancionarlo

Sin embargo el procurador delegado para la contratación estatal negó la solicitud argumentando que en este caso se trató de un hecho de corrupción y dicho concepto no aplicaría, aunque el abogado interpuso el recurso de reposición, la procuraduría se mantuvo en su decisión

Para hoy a las 10 de la mañana vía virtual fue reprogramada la audiencia donde la Procuraduría dará lectura de fallo en primera instancia contra el ex alcalde de Armenia que podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos entre 10 y 20 años por los delitos de concierto para delinquir y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por los hechos ocurridos el pasado 9 de agosto en La Tebaida (Quindío), donde fue ultimado Juan Carlos López Duque, fue judicializado en audiencias concentradas José Sesayn Rentería Orozco, como presunto responsable de homicidio simple.

Al procesado le fue impuesta medida de aseguramiento en lugar de residencia por decisión del juez de garantías, luego de inferir que fue la persona que presuntamente hirió con un machete en el cuello a la víctima causándole la muerte en el barrio La Nueva Tebaida, de esa población.

El hoy judicializado, quien aceptó su responsabilidad en los hechos, habría tenido problemas con la víctima durante esa semana en la que ocurrieron los hechos, pues supuestamente López Duque le hurtó dinero, que en parte correspondía a una herencia.

Evitar la cercanía con otras personas es fundamental para prevenir el contagio por COVID-19

El médico Jorge Enrique Gómez, doctor en Ciencias Biomédicas, indicó que en el aislamiento selectivo es fundamental aplicar las medidas individuales como el uso correcto de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.

Destacó que en el marco de la pandemia se ha podido determinar que la desinfección de calzado no es tan eficaz como evitar el contacto con otras personas pues es en ese punto donde se puede generar el contagio.

Acodrés afirma que están preparados para asumir el aislamiento selectivo

Rocío Acosta presidente de Acodrés en el Quindío, manifestó que la nueva fase que anunció el Gobierno Nacional brinda un panorama alentador para la recuperación económica del sector gastronómico.

Agregó que frente al pico de la pandemia el reto será grande puesto que los establecimientos estarán abiertos y es ahí donde es fundamental el autocuidado tanto de los empresarios como de los clientes

Alcaldes del Quindío destacan la reactivación económica frente al aislamiento selectivo

El alcalde de la Tebaida, Vicente Young, afirmó que es fundamental la reactivación ante la afectación económica que ha generado la época de pandemia, es por esto que estaría de acuerdo con levantar las medidas establecidas como son Pico y Cédula, Toque de queda y Ley Seca.

El alcalde de Génova, Jorge Iván Osorio, resaltó que lo más importante es el autocuidado, trabajan en la reactivación económica de la localidad pero advierte que es un tema muy complejo frente al incremento de los casos que se registran a diario en el departamento.

Alcaldía de Armenia autorizó implementar el plan piloto para gimnasios a través del decreto 281 con lo que da vía libre la reapertura de centros de entrenamiento y acondicionamiento físico en Armenia que cuenten con el registro de la Cámara de Comercio.

Desde el Instituto de Medicina legal y el gremio de las funerarias luego de reunión con la alcaldía de Armenia dejaron en Claro los protocolos a seguir frente a la muerte en tiempos de pandemia.

Para los fallecidos por COVID o sospechosos del virus, se recordó que no se les podrá realizar velación ni eucaristía exequial, toda vez que una vez fallecen, el cuerpo se debe trasladar de inmediato a la cremación para, finalmente, entregar a sus familiares las cenizas.

Y en cuanto a las personas que fallecen por muerte natural, accidentes o de otra índole no COVID, se prestará el servicio en salas de velación de 8 a. m. a 8 p. m. y el máximo de personas permitidas, de acuerdo con la capacidad de cada sala, es de 10 personas en turnos rotativos. El mismo número de personas es el autorizado para la asistencia a la misa exequial y sepelio.

Tómate un café con EPA es una estrategia que brinda beneficios en tarifas de aseo

Ángela Viviana Henao es quien lidera la iniciativa desde Empresas Públicas de Armenia e informó que esta estrategia busca que los administradores de propiedad horizontal de la ciudad se beneficien con un incentivo tributario en el servicio de aseo.

Explicó que con la respectiva autorización se realizarían unos aforos para el pesaje de los residuos sólidos durante seis ocasiones los cuales generan un promedio del condominio el cual será facturado entre toda la copropiedad y recibirán como beneficio el 20 y 30% en el servicio de aseo.

Fue presentado el plan seguro para la cosecha cafetera del segundo semestre de año en el departamento del Quindío.

El secretario de Agricultura, Julio César Cortés Pulido, explico que se tendrá la labor de tamizaje de los trabajadores por medio del Comité Local de Salud, y que se hará de manera previa a la llegada de los recolectores a los predios productores.

Por otra parte, se ha incluido un tema de capacitación para las empresas de transporte que movilizarán esta fuerza de trabajo y que por tanto es un elemento fundamental para la prevención del contagio

Se implementarán por parte de las alcaldías, la Policía y el Ejército, puestos de control que se encargarán de dar la información referente al ingreso y movilidad. Los gobiernos municipales prestarán el apoyo para la convocatoria y la inscripción de los recolectores;

Más de 100 millones de pesos será la inversión de la alcaldía de la Tebaida para la matricula cero

Así lo dijo el alcalde de la localidad, Vicente Young, quien afirmó que la inversión era de 80 millones de pesos pero ante nuevos beneficiarios se amplió el presupuesto. Evidenció su malestar con la Universidad del Quindío respecto a la lista de beneficiarios de la matricula cero pues se dijo que era la administración la encargada de elegir a los estudiantes beneficiados.

La alcaldía de Génova presentará un proyecto de acuerdo que blinde al municipio de las pequeñas centrales hidroeléctricas

El alcalde, Jorge Iván Osorio, fue enfático en señalar que ante el Concejo Municipal presentarán este proyecto con el fin de implementar el sistema de áreas protegidas con el fin de preservar las fuentes hídricas y evitar afectaciones ambientales. Indicó que trabajan de la mano con los ambientalistas, concejales y la autoridad ambiental.

Vehículos con calcomanías de campañas 'Es Pa' Todos' y 'Yo Te Ayudo' deben ser retirados en la ciudad de Armenia.

Por fin la secretaria de cultura del Quindío comenzará desde hoy el giró de 114 millones de pesos en la primer entrega de los subsidios para los 714 artistas y gestores culturales del departamento.