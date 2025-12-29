Ecuador activa traslado internacional de presunto líder de disidencia de las FARC

El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde indicó que el traslado es resultado de un trabajo conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. Según Noboa, el detenido deberá responder por su presunta responsabilidad en el asesinato de once militares ecuatorianos durante un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía.

Se acabó su libertad “bajo fianza”. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias “El Gerente”, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder… https://t.co/1FjznR83j5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 29, 2025

Captura y traslado internacional

Roberto Carlos Álvarez, alias ‘el Gerente’, fue detenido en junio pasado en Abu Dabi. De acuerdo con información oficial, posteriormente obtuvo libertad bajo fianza, aunque sobre él pesaba una notificación roja de Interpol solicitada por las autoridades ecuatorianas.

La Cancillería de Ecuador confirmó que el sujeto fue nuevamente arrestado en respuesta a una solicitud formal del Estado ecuatoriano, sin precisar la fecha exacta de la recaptura, y que se activaron los mecanismos necesarios para su traslado al país andino.

“Está en camino a Ecuador para responder ante la justicia”, señaló Noboa, quien agregó que el detenido será recluido en la Cárcel del Encuentro, una prisión de máxima seguridad creada como parte de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

El caso Alto Punino

A los Comandos de la Frontera se les atribuye la emboscada ocurrida en mayo pasado en la zona de Alto Punino, ubicada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo. El ataque se produjo durante un operativo militar contra la minería ilegal y dejó once militares ecuatorianos muertos, así como tres presuntos atacantes fallecidos.

Tras ese hecho, el Gobierno desplegó alrededor de 1.500 militares en la zona, considerada estratégica por la presencia de minería ilegal y rutas asociadas al narcotráfico.

Las autoridades ecuatorianas señalan que los Comandos de la Frontera operan principalmente en áreas fronterizas y están vinculados al tráfico de cocaína, además de otras economías ilícitas.

Investigación por lavado de activos

Además del caso por el ataque contra los militares, la Fiscalía de Ecuador investiga a alias ‘el Gerente’ por presunto lavado de activos, a través de empresas relacionadas con la distribución de combustibles.

En septiembre pasado, la Justicia ordenó prisión preventiva contra quince personas vinculadas a esta organización, así como la incautación de 103 bienes y el congelamiento de cuentas bancarias. Según el Ministerio Público, el grupo habría lavado más de 354 millones de dólares.

En el marco de ese proceso, también se dispuso la suspensión temporal de actividades de cinco personas jurídicas presuntamente utilizadas para estas operaciones financieras.

Presencia criminal en la frontera amazónica

Las autoridades ecuatorianas han advertido que en la zona donde operan los Comandos de la Frontera también actúan otras estructuras criminales, entre ellas bandas locales y organizaciones transnacionales como el Comando Vermelho, de Brasil, además de grupos ecuatorianos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el Estado continuará con las acciones para identificar y judicializar a los responsables de hechos violentos y delitos financieros vinculados al crimen organizado.

El traslado de alias ‘el Gerente’ se enmarca en los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por fortalecer la cooperación internacional y avanzar en procesos judiciales contra estructuras armadas y redes criminales con operaciones transfronterizas.