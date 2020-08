Demanda contra el Fondo para acabar con la Pobreza de Cartagena

El abogado y dirigente cartagenero Guillermo Gómez presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Fondo pro Cartagena 500 años, proyecto de ley liderado por el senador del centro democrático Fernando Araujo.

Guillermo Gómez sostuvo que el fondo va en contra del principio de autonomía territorial y descentralización contemplado en la Constitución Política Colombiana.

“Yo le dije a los cartageneros que si aprobaban la ley yo la demandaba porque no voy a permitir que con populismo barato sigan engañando al pueblo. Ya está bueno, ese fondo no va a acabar con ninguna pobreza es una jugada para quitarle las facultades y recursos a la alcaldía de Cartagena para ser manejada por unos pocos, y lo peor gastársela como quieren y sin ningún control, lo más extraño es que el Alcalde Dau no se pronuncia al respecto”

Gómez sostuvo que el fondo viola entre otros el Artículo 287 CP. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.