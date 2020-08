Con mensajes en vitrinas el comercio en Cúcuta reclama levantar restricción

Con carteles en sus vitrinas los comerciantes del centro de la ciudad de Cúcuta, le envían un mensaje al gobierno local sobre la profunda crisis en que están sumidos por el cierre vehicular en la zona.

Juan Esteban Peñaloza, representante del sector dijo a Caracol Radio que “después de dos meses aún no entendemos el propósito de esta medida, que lo que ha traído es agudizar la situación económica de muchos en plena pandemia”.

También le puede interesar: Policía intensificará controles en sectores con cerco epidemiológico

Indicó que mientras en otras regiones del país se vienen trabajando en acciones para crear alivios a los sectores a través de procesos de reactivación económica, en la ciudad la medida va en contravía y por el contrario agudiza la vida de los establecimientos.

“Nosotros le hemos dicho al alcalde sobre la no conveniencia de esta situación, pero todavía no logramos hacerle caer en razón que no es el momento para un cierre con ese impacto” dijo el empresario.

Indico que este ejercicio ha sido perjudicial para todo el comercio local de la ciudad fronteriza.