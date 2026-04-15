En cinco comunas de Cúcuta hay afectaciones por lluvias

Cúcuta

Los organismos de socorro adelantan un barrido por el casco urbano de Cúcuta y su zona rural, para determinar el total de las afectaciones que ha dejado las fuertes lluvias de las últimas horas en la capital nortesantandereana.

Según lo dio a conocer a Caracol Radio, Fabián Prato, secretario de Gestión de Riesgos y Desastres de la alcaldía de Cúcuta, “tenemos situaciones de caída de árboles en la avenida Libertadores, en el sentido sur-norte (...), en la Comuna 9; barrio Magdalena, la caída de un árbol, también se atendió por parte de bomberos hasta altas horas de la madrugada; una situación de un fenómeno de remoción en masa de una vivienda que fue afectada por un muro de contención en el barrio Bogotá y tenemos otra emergencia en el barrio Belisario".

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Las alertas están sobre tres comunas por posibles emergencias que se puedan presentar las próximas horas, teniendo en cuenta que las lluvias no han cesado.

“Hay que estar muy pendientes en comunas como la ocho, la siete y la diez, que son los sectores altos que tenemos en San Rafael, donde son casas o viviendas ubicadas en sectores muy altos, teniendo en cuenta que hemos tenido una precipitación constante y esto lo que genera es que estos terrenos se sobrecargan de agua, por lo tanto, son muy susceptibles a estos fenómenos de remoción en masa”.

Pidió a la comunidad estar muy atenta a posibles ruidos que se puedan escuchar en el terreno y que son una clara señal de este fenómeno. Así mismo, a adelantar limpieza de canales de aguas lluvias para evitar nuevas inundaciones.