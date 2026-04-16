Nuevos enfrentamientos en el Catatumbo provocan desplazamientos masivos

AME3400. TIBÚ (COLOMBIA), 22/01/2025.- Un soldado vigila frente a la Alcaldía Municipal de Tibú este miércoles, en Tibú (Colombia). Las calles de Tibú, un pueblo petrolero del departamento colombiano de Norte de Santander, han vuelto a ser escenario del éxodo de miles de personas que buscan refugiarse de la violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una de las disidencias de la FARC. EFE/Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

La crisis humanitaria en el Catatumbo se profundiza ante los recientes enfrentamientos armados que se registran en zona rural del municipio de Tibú, generando un nuevo desplazamiento de familias campesinas en varios corregimientos y veredas.

El consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, advirtió sobre la gravedad de la situación y confirmó la llegada de personas desplazadas.

“Se están dando enfrentamientos en toda la zona rural del municipio de Tibú y El Tarra, está llegando gente desplazada de la vereda Campo 3, de Caño Victoria, de La Selva, La Llana, San Martín de Loba, Campo Dos y Campo Giles”, indicó.

El funcionario aseguró que los combates se están desarrollando en medio de la población civil, lo que agrava el riesgo para las comunidades.

“Esto evidencia la dinámica tan terrorífica que se viene presentando de la confrontación en medio de la población civil; la gente está buscando refugio, se está agravando la crisis humanitaria”, afirmó.

A esta situación se suman las denuncias del alcalde de Tibú, Richar Claro, quien alertó sobre afectaciones directas en distintos corregimientos.

“Las confrontaciones entre el ELN y la disidencia de las Farc en el corregimiento de Pacelli y Campo Dos, en la vía hacia La Gabarra, están teniendo graves afectaciones a la población civil. Hay desplazamientos en Pacelli, en las veredas San Francisco, San Martín, Buenos Aires, y en Campo Dos, en Cerro Madera, La Selva y Caño Victoria”, señaló.

El mandatario también denunció hechos aún más graves en medio del conflicto.

“Además de los desplazamientos, se presentan continuas retenciones y presuntos secuestros de más de seis menores de edad”, advirtió.

Frente a este panorama, hizo un llamado urgente a los grupos armados.

“Rechazo de manera contundente todas estas acciones que afectan a los niños, a las niñas, a nuestros jóvenes y a toda la población civil. Exigimos la pronta liberación de los presuntos secuestrados y el desminado de caminos cercanos a escuelas y fincas campesinas”, expresó.

Finalmente, tanto el consejero de Paz como el alcalde coincidieron en la necesidad de frenar la violencia.

“Solicitamos de manera inmediata el cese al fuego, el respeto al derecho internacional humanitario, esto no puede seguir pasando”, reiteró Niño, mientras que el alcalde pidió a los actores armados cesar las confrontaciones y avanzar hacia soluciones que permitan proteger a la población civil del Catatumbo.