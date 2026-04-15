Disparos y grafitis del ELN generan temor en Cúcuta

Cúcuta.

Momentos de tensión se vivieron la noche de este martes, 14 de abril, en el barrio 6 de Enero, ubicado en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, donde se reportaron disparos y la aparición de grafitis alusivos al ELN en varias viviendas.

De acuerdo con la información, hombres desconocidos realizaron varios disparos en el sector y posteriormente marcaron diferentes casas con mensajes como “ELN”, “Afuera los AK47” y otros escritos, además de códigos QR que, según se conoció, redirigen a contenidos asociados con este grupo armado.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades al evidenciar que varias viviendas habían sido intervenidas con este tipo de mensajes.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron hasta la zona para verificar la situación y adelantar las respectivas acciones de control e investigación.