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15 abr 2026 Actualizado 17:27

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Cúcuta

Disparos y grafitis del ELN generan temor en Cúcuta

Varias viviendas fueron marcadas con mensajes alusivos a ese grupo armado.

Disparos y grafitis del ELN generan temor en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Disparos y grafitis del ELN generan temor en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Disparos y grafitis del ELN generan temor en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Cúcuta.

Momentos de tensión se vivieron la noche de este martes, 14 de abril, en el barrio 6 de Enero, ubicado en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, donde se reportaron disparos y la aparición de grafitis alusivos al ELN en varias viviendas.

De acuerdo con la información, hombres desconocidos realizaron varios disparos en el sector y posteriormente marcaron diferentes casas con mensajes como “ELN”, “Afuera los AK47” y otros escritos, además de códigos QR que, según se conoció, redirigen a contenidos asociados con este grupo armado.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades al evidenciar que varias viviendas habían sido intervenidas con este tipo de mensajes.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron hasta la zona para verificar la situación y adelantar las respectivas acciones de control e investigación.

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