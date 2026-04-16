Retienen a conductor y ayudante de bus en el Catatumbo

Un nuevo hecho de orden público se registró en el Catatumbo, luego de que hombres armados interceptaran un bus de la empresa Peralonso en el sector conocido como El Tablazo.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo cubría la ruta El Tarra-Cúcuta cuando fue obligado a detenerse en zona rural del municipio de Tibú.

Los pasajeros fueron descendidos bajo intimidación y, posteriormente, los sujetos retuvieron al conductor y a su ayudante, identificados como Juan Solano y Diego Analla, padre e hijo, quienes fueron llevados con rumbo desconocido.

El caso fue conocido por unidades del Gaula de la Policía en Norte de Santander, que iniciaron las labores de verificación y búsqueda para dar con el paradero de las dos personas y esclarecer lo ocurrido.

La información fue confirmada por la empresa de transporte a la que estaba adscrito el automotor.

Este hecho se registra en una zona donde tienen injerencia estructuras armadas ilegales como el ELN y disidencia de las Farc, lo que mantiene la preocupación por la seguridad en los corredores viales del Catatumbo.

Las autoridades mantienen operativos en la zona con el objetivo de lograr la liberación de los retenidos y avanzar en las investigaciones de este caso.