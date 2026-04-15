Más de diez municipios en emergencia por lluvias en Norte de Santander

Cuerpo de bomberos entrega recomendaciones a los ciudadanos / Foto Archivo( Archivo )

Norte de Santander

Las fuertes lluvias que empezaron a caer en el oriente del país han provocado las primeras emergencias en esta zona según las autoridades departamentales.

Se estima que diez municipios en la región han reportado afectaciones derivadas de inundaciones, pérdida de banca, daños en infraestructura vial, caída de rocas y árboles, entre otros.

El secretario de la Unidad de Gestión de Riesgos, William Vera dijo a Caracol Radio que “hemos recibido los primeros reportes de los pueblos de occidente, donde se presentan las mayores emergencias. Pero también en el área metropolitana de Cúcuta, específicamente en el municipio de El Zulia, Villa del Rosario, Los Patios, San Cayetano”.

Así mismo se generaron alertas por emergencias en la zona rural de Cúcuta como Palmarito, y en municipios como Sardinata, Lourdes, Tibú y Chinácota.

Explicó el funcionario que por esta situación se ha ordenado activar los comités locales de emergencia en las poblaciones donde hoy se generan las primeras alertas.

Indicó finalmente que se trabaja en alistamiento con el banco de maquinaria, asistencia humanitaria para damnificados y actividades preventivas en zonas de alto riesgo para evitar hechos que lamentar.