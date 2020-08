Posible protesta y bloqueo de vías por parte de taxistas en Pereira

Argumentando que los cierres viales que hay en la ciudad y la falta de medidas restrictivas para los conductores de los carros particulares está generando graves problemas de movilidad, los taxistas del Área Metropolitana anunciaron una jornada de protesta desde horas de la mañana.

Óscar Delgado, presidente del Sindicato Mesa Nacional de Taxistas, explicó que han convocado a todo el gremio del servicio público individual para exigir que coloquen el pico y placa para los particulares; además, durante esta jornada,le solicitarán a las autoridades mayor presencia en las vías y operativos más efectivos.

Si bien tienen varios puntos de concentración preestablecidos, será el número de personas que llegue a la protesta el que determinará cuántos puntos de la ciudad se bloquearán; por lo pronto, se habla del viaducto César Gaviria Trujillo, la glorieta de Mercasa, los semáforos de San Luis, la glorieta de Turín, el sector de Jota Gallo, la Avenida del Río con calle 38, la glorieta de la calle 50, la de Corales, la de Cuba, la Romelia y el sector de la trilladora de Nuevo Sol.

Por su parte, las autoridades de Pereira desplegaron un operativo especial en cada punto de concentración que anunciaron los taxistas durante su jornada de protesta.

El director del Instituto de Movilidad de la capital risaraldense, Sergio Trejos, aseguró que respetan el derecho a expresar sus inconformidades; sin embargo, no tolerarán los actos vandálicos como se rumoraba a través de redes sociales. Además, indicó que, en compañía de la Policía Nacional están desde muy temprano custodiando las vías de la capital risaraldense.

Agregó que están abiertos al diálogo para llegar a un acuerdo con los taxistas que anunciaron esta jornada de protesta.

Finalmente, desde Aprotaris (Asociación de Propietarios de Taxis en Risaralda) no apoyan la manifestación porque "no se concertó con la asociación a su debido tiempo, la información fue tardía sin un pliego de peticiones elaborado y no se cuenta con un plan de contingencia para cumplir los protocolos de bioseguiridad".