Tras audiencia pública en Necoclí, piden apoyo para atender crisis migratoria en el Darién

Necoclí, Antioquia

Este 25 de julio la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, junto con la Asamblea de Antioquia realizaron audiencia una pública en Necoclí para poner en la mesa la crisis migratoria en el Darién.

El evento tuvo participación de Migración Colombia, ACNUR, Embajadas de Estados Unidos, Panamá y Venezuela, OEA, Diócesis de Apartadó, Ministerio del Interior, Cancillería, autoridades locales departamentales y nacionales y también de defensores de derechos humanos y voceros de la población migrante.

¿De qué se habló en la audiencia pública?

Ante el incremento de migrantes que transitan la selva del Darién con destino a Estados Unidos, y las restricciones que ha puesto el Gobierno de Panamá con alambres de púas, militares y la muerte de los 13 migrantes durante los últimos días, voceros en el Urabá pidieron más apoyo del Estado.

Emigdio Pertuz, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca Río Acandí, Cocoma Norte, expresó que aunque tuvieron participación dentro de la audiencia, hay mucha información que los entes gubernamentales no están contando: “Lo primero es que los informes que está dando Migración, lo que está dando Bienestar Familiar, lo que está dando el Ministerio de la Igualdad, lo que están dando todas las entidades, eso no lo vemos en el territorio. El Ministerio de Salud no lo vemos, y que los grupos focales, que los médicos en el territorio, una cantidad de cosas que nosotros no vemos en el territorio. Una realidad cuentan los funcionarios y otra realidad estamos viviendo nosotros en los territorios”.

Según expresa Pertuz, además de las problemáticas para los migrantes y la vulneración de sus derechos humanos, los mismos habitantes de Necoclí, Turbo y Acandí, son los más afectados porque muchos migrantes están represados y se quedan a vivir en estos territorios, lo que hace que empeore los sistemas de salud, el educativo y la disposición de residuos sólidos.

Solicitud de los voceros de migrantes

De acuerdo a las reclamaciones, la presencia que ha tenido el Estado hasta el momento no ha sido lo suficientemente fuerte, por lo que piden que se haga un debate de control político en el congreso para tomar medidas reales.

“La conclusión es que el Congreso convoque a un debate de control político, pero que antes de eso la Comisión Segunda debe venir a Capurganá, que no solamente me escuche a mí, sino a la comunidad”, señaló el representante del Consejo Comunitario.

La petición se hace en medio del contexto actual en donde incluso la Procuraduría lanzó una alerta por el incremento del 26% en el flujo de migrantes en lo que va del 2024.