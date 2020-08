Martes 18 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El abogado del ex narcotraficante Carlos Lehder que logró su traslado a Alemania luego de cumplir su condena en Estados Unidos ratificó que el ex capo del cartel de Medellín está bien de salud y que no ha autorizado a su hija en Colombia para hablar en nombre de él.

En entrevista con la Wradio Oscar Arroyave abogado de Lehder confirmó que el comunicado que se conoció en medios locales en Armenia hace una semana es real y que desde Alemania aseguró que no entiende porque su hija Mónica Lehder con la que se ve ni habla hace años está tomando su vocería.

Sobre su estado de salud el abogado indicó que el ex capo está muy bien de salud física y mental y gozando de su libertad en Alemania.

257 comparendos impuso la policía en el departamento del Quindío por infringir la norma sanitaria en el puente festivo en especial a deportistas por no cumplir el horario para practicar deporte.

El comandante de la policía, coronel José Luis Ramírez indicó que aunque se redujeron los casos de fiestas clandestinas o paseos, se siguen presentando reuniones familiares masivas en los barrios provocando incluso casos de intolerancia, como el ocurrido en el barrio Uribe de Armenia donde una discusión terminó en tragedia y una persona falleció al caer sobre unas estacas, una persona fue capturada.

En noticias judiciales, un hombre identificado como Michael Daniel Quintero Valencia, conocido como ‘Billy’ fue asesinado ayer lunes en el barrio Nuevo Armenia por desconocidos que en moto le dispararon en varias oportunidades, las autoridades investigan móviles y autores.

La policía y la fiscalía desde el Quindío ocuparon bienes avaluados en 1500 millones de pesos y que eran utilizados por tres bandas delincuenciales para la comercialización de cocaína

Los operativos se cumplieron en Bogotá, Pereira, Armenia y el municipio de Cartago en el Valle del Cauca donde las autoridades en coordinación con fiscalías especializadas de extinción de dominio afectaron las finanzas de los grupos de delincuencia común conocidos como “Los Jardineros”, “Marquitos” y “Los Pesados”

En el departamento del Quindío la policía recuperó cuatro vehículos que habían sido hurtados en ciudades como Cali y Bogotá y en Venezuela.

Así mismo la policía reportó la captura de dos hombres que eran el terror de las estaciones de servicio en Armenia y La Tebaida, donde despojaban de dinero y pertenencias a trabajadores de las gasolineras

Dos motociclistas muertos dejaron accidentes de tránsito aislados el fin de semana en las vías del departamento del Quindío

El último caso se presentó anoche en la vía entre La Tebaida y La Paila en el valle de Cauca donde se presentó el choque entre una motocicleta y un vehículo tipo campero, la vía estuvo cerrada por varias horas.

Y en Armenia un motociclista identificado como Fredy Andrés Mina de 39 años de edad murió luego de chocar contra un poste en el sector del colegio Nacional en la avenida 14 de octubre de la capital del Quindío.

En Armenia hoy habrá movilización de taxistas en protesta por la difícil situación que atraviesa el gremio transportador debido a la pandemia.

A las 8 de la mañana está programada la movilización de los taxistas por las principales calles de Armenia, dicen que se cansaron de esperar que la alcaldía cumpla en diferentes temas como la lucha contra la informalidad y en el apoyo para su labor en medio de esta contingencia.

Desde la alcaldía de Armenia aseguran que si han tratado de cumplir con los taxistas en la lucha contra la informalidad y los demás requerimientos, sin embargo los taxistas se mantienen en su decisión de protesta para esta mañana

Desde la plataforma departamental de juventud del Quindío rechazaron el asesinato de jóvenes en diferentes regiones del país, solicitaron mayores garantías y oportunidad para los jóvenes.

Andrés Rivera presidente de la plataforma departamental de juventud indicó que es muy lamentable que precisamente en la semana de la juventud se presenten este tipo de hecho que una vez más evidencian la carencia de oportunidades en materia económica, social, cultural y ambientales para los jóvenes en el país.

En el Quindío, denuncian la presencia de falsos veterinarios que ponen en riesgo la vida y la salud de perros y gatos debido a malos procedimientos

Y es que en la última semana por ejemplo en el municipio de Montenegro en el coso municipal recibieron perros y gatos operados con elementos de cocina o caseros que carecen de toda la experticia médica y afectan gravemente la salud de las mascotas,

Sin embargo voceros de fundaciones animalistas aseguran que este problema se está presentando en varios municipios y por eso reiteraron el llamado para verificar la idoneidad de las personas que van a intervenir su perro o su gato porque como rezan los dichos sale más cara la cura que la enfermedad. Y lo barato sale caro.

18 personas fallecidas y 677 casos confirmados de COVID-19 es el último reporte de coronavirus en el departamento del Quindío por parte del Instituto Nacional de Salud, ayer se reportaron siete casos nuevos, en la región ya son 346 los recuperados, hay 313 casos activos de los cuales 18 están en hospitalización.

En Armenia denuncian que las EPS no giran los recursos para atender a los pacientes con COVID-19 lo que agrava la situación de los hospitales en esa región.

La denuncia es del gerente de Redsalud Armenia José Antonio Correa que en diálogo con Caracol Radio señaló que en el hospital del sur ya se han confirmado a la fecha 20 casos de Covid 19, han procesado 400 muestras realizadas, de esas 113 se han practicado en los domicilios, 284 en urgencias y 6 en los centros de salud y con estas cifras y atenciones incluso ambulatorias las EPS no giran los recursos.

Con el propósito de optimizar el servicio de urgencias en el hospital del Sur de Armenia sin necesidad de acudir al centro asistencial, la alcaldía habilitó desde hoy el servicio de telemedicina gratuito para los afiliados al régimen subsidiado que podría ser consultado a través de la alcaldía municipal.

Medimás fortalece su red primaria con cuatro nuevas especialidades para 126 mil usuarios en el Quindío, tendrán acceso, a servicios de consulta y seguimiento médico para las especialidades de urología, ortopedia, dermatología y cirugía general.

En 10 de los 12 municipios del Quindío, los templos católicos ya abrieron sus puertas a los fieles, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y solo pueden ingresar 50 personas respetando la distancia social.

El sacerdote Jeison Hawer Henao, director de comunicaciones de la Diócesis de Armenia habló con Caracol Radio y explicó que solo falta que en Armenia y Calarcá el gobierno nacional autorice la reapertura de los templos católicos ya que debido a que son los dos municipios con más casos de COVID-19 no se ha permitido ni un piloto de apertura, sin embargo esperan que en los próximos días se dé el visto bueno.

En Armenia los dueños de los gimnasios hacen un llamado de SOS al Gobierno Nacional para que permita su reapertura cumpliendo con todos los protocolos, aseguran que no aguantan más

En el Quindío, ciudadanos denuncian estafas con ofrecimiento de empleos a través de plataformas tecnológicas donde solicitan dinero para supuestos exámenes médicos de empresas que no existen en la región.

Hoy se inaugurará la nueva planta física del hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia, esto a pesar de no estar dotado completamente para su funcionamiento.