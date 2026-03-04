Precio del café HOY 4 de marzo en Colombia según la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este miércoles 4 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café en Colombia para HOY 4 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este 4 de marzo se cotiza en $2,156,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una pequeña disminución respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en $2,164,000 pesos, volviendo a estimaciones de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó diferencias y se mantiene bajo los $10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Precio del café en distintas ciudades de Colombia

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 4 de marzo son: