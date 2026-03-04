Elecciones 2026: Ya iniciaron las votaciones en el exterior para Congreso y consultas presidenciales

Este 2 de marzo iniciaron en el exterior las votaciones para que los colombianos fuera del país también participen de las elecciones 2026 para Congreso y consultas presidenciales.

La Registraduría informó que las mesas de votación en las diferentes ciudades del mundo estarán abiertas por una semana (hasta el 8 de marzo). Según el ente electoral, en total están habilitados para votar en el exterior 1.250.846 colombianos, siendo 683.287 mujeres y 567.559 hombres.

En general, son 1.387 mesas de votación las que está disponibles del 2 al 7 de marzo y 1.945 mesas el 8 del mismo mes.

“En el exterior, los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendiente. De igual manera, le podrán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República”, aseguraron desde la Registraduría.

¿Cómo consultar su lugar de votación en el exterior?

Los colombianos en diferentes países podrán conocer su mesa de votación a través de la aplicación ‘aVotar’, que se puede descargar GRATIS en Google Play y App Store. También se puede por medio de www.registraduria.gov.co en la opción ‘Elecciones 2026’.

Colombianos habilitados y mesas de votación en el exterior

