Juan Carlos Archila todavía no ha aceptado pertenecer a junta de Ruta N

Juan Carlos Archila, actual CEO de Claro y presidente de América Móvil, había sido designado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como uno de los nuevos miembros en la junta directiva de Ruta N, el centro de emprendimiento e innovación más importante de Medellín.

Archila le confirmó a Caracol Radio que a pesar del anuncio, todavía él no ha aceptado la propuesta porque está a la espera de la aprobación de sus directivos en Claro y una vez tenga la respuesta tomará la decisión de aceptar o no, por lo que entonces no es oficial el nombramiento como si lo había anunciado el alcalde de Medellín:

Durante esta semana estaré anunciando también nombres Junta RutaN.



Juan Carlos Archila: Master en Negocios, Presidente América Móvil, CEO de Claro, presidente Brightstar Corporation. Miembro Junta Directiva – Asociación “Global Systems for Mobile Communications” (GSMA) — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 14, 2020

Con esta respuesta, hasta ahora los únicos miembros oficiales para la junta directiva de Ruta N, son Alejandro Arias secretario de Desarrollo Económico de Medellín y Darío Amar, Vicepresidente Innovación y Tecnología en EPM.