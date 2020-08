Para refrescar la memoria en honor a la verdad

Cuando Cartagena logró, en el gobierno de Carlos Díaz Redondo, ser sede de los juegos Centroamericanos y del Caribe, el equipo de gobierno del momento se motivó a soñar en desarrollo y macro obras para la ciudad.

El equipo con más compromiso era el de Secretaría de Infraestructura para la época liderado por Enrique Chartuni González. Se suscribieron compromisos de los gobiernos, nacional y local, alternativas para el desarrollo de juegos y las obras que rodearían el mismo.

En medio de ese contexto, Chartuni González le planteó al Gobierno Nacional construir la Vía Perimetral para ampliar las posibilidades de movilidad hacia la Villa Olímpica de Cartagena, es decir una vía alternativa. Chartuni, el ingeniero, mantiene en su memoria el crecimiento vial de la ciudad por lo menos de los últimos 25 años. Vio entonces la oportunidad de una nueva vía, el inicio de lo que sería el gran Malecón de la Ciénaga de la Virgen, que además frenaría la invasión recurrente a ese cuerpo de agua.

De acuerdo a estas vivencias de la ciudad, reitero mi posición, que manifiesta que hay que conocer la ciudad y su memoria para poder proponer el desarrollo de la misma de manera integral.

Se hizo la vía y no precisamente con la chequera del Distrito sino con el impuesto de telefonía celular, aunque en ese momento era muy bajo el uso de los mismos. Recuerdo también que para esa época empezó a soñarse con grandes escenarios deportivos y se planteó la posibilidad del hoy Norton Madrid, para afianzar la liga de Voleibol que en este momento ha parido muchos frutos como Oriana Guerrero y otros deportistas de talla internacional.

Para muchos la pregunta es ¿es una novedad plantear el Malecón de la Perimetral?, la respuesta es no. Para refrescar la memoria y en honor a la verdad debe reconocerle la ciudad a Chartuni y el equipo de Infraestructura así como al equipo de Planeación el empuje de este proyecto, que ha tenido visitas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al César lo que es del César.

En la actualidad, viendo la audiencia pública citada por el senador Araújo en días pasados, creo que deben retomarse los estudios que ya existen desde planeación e infraestructura que no solo hablan de los criterios que esbozó el Secretario de Planeación sino también de cómo mantener la huella urbana con los nativos siendo parte de ese desarrollo y la articulación del sistema masivo de transporte.

Hablar claro a la ciudadanía hará que el proyecto avance positivamente y lo digo porque no se expuso fuera de la financiación del proceso de Ruta Caribe cuál sería otra alternativa, no sin antes advertir, a quienes leen estas líneas, que el proceso Ruta Caribe no depende del gobierno sino de un pleito jurídico con la concesión. No se ha contado tampoco a los cartageneros si la estructuración financiera conlleva una carga de peajes y a quienes grabarían los mismos.

¿Necesita Cartagena obras que articulen la ciudad? Si, pero que no repitan la conducta de expropiación o desalojo de nativos. Hemos reiterado desarrollo junto a expropiación en la mayoría de los procesos de crecimiento urbano.

Entonces si en ese sector viven los cartageneros con mayor potencial de pobreza porque no pensar, señores congresistas, en repetir la estrategia del impuesto a la telefonía celular por un tiempo para financiar la obra, aprovechar el buen ambiente nacional y de unidad de parlamentarios para este objetivo. Es una gran oportunidad.

Ratifico mi reconocimiento a Chartuni, el equipo de infraestructura y Planeación de la Alcaldía (funcionarios de planta) que fueron los primeros en plantear el gran malecón. También manifiesto que fueron ellos los que me vendieron la idea siendo alcaldesa encargada y los que me pusieron a soñar con que era posible tener el mejor Malecón del Caribe.

He soñado junto a ellos y otras personas que no menciono sobre ese malecón. Con mucho entusiasmo recibimos para el año 2018 directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y con ellos recorrimos Puerto de Pescadores y voló tanto nuestra imaginación, que lo consignamos en el Programa de Gobierno presentado a la Registraduría en mi candidatura a la Alcaldía.

Ver la audiencia pública me llenó de entusiasmo al ver que nos unen objetivos comunes a muchos actores de la ciudad y escribo estas líneas porque creo que los aportes de quienes lo han soñado son valiosos. Reclamo el reconocimiento a Chartuni y todos esos funcionarios que lo ha empujado tanto tiempo. Igualmente, manifiesto dudas sobre fuentes de financiación, incluyendo si hay peajes o no, expropiación a nativos, desarrollo urbano sostenible y articulación con transporte masivo.

Nadie está descubriendo el agua tibia, pero siempre hay oportunidades de mejora cuando los inventos tienen varias manos. Es momento de hacer equipo y articular la información que ya está desde hace mucho tiempo y que ha ido esculpiendo un gran sueño.