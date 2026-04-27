Policía de Cartagena confirmó que elemento hallado en el barrio Pie de la Popa no es explosivo

El coronel Carlos Esteban, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, descartó la presencia de un cilindro bomba en el barrio Pie de la Popa, cerca a Sanandresito.

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El alto oficial indicó que tras una alerta ciudadana siguieron los protocolos, y el personal antiexplosivos de la institución, confirmó que el elemento hallado en un bolso, no contiene ningún material detonante. En todo caso, continúan las verificaciones para determinar la procedencia de la amenaza.

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