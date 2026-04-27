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27 abr 2026 Actualizado 17:03

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Cartagena

Policía de Cartagena confirmó que elemento hallado en el barrio Pie de la Popa no es explosivo

El personal de la institución, estableció que el bolso no contiene ningún material detonante

Captura de video

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

El coronel Carlos Esteban, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, descartó la presencia de un cilindro bomba en el barrio Pie de la Popa, cerca a Sanandresito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alto oficial indicó que tras una alerta ciudadana siguieron los protocolos, y el personal antiexplosivos de la institución, confirmó que el elemento hallado en un bolso, no contiene ningún material detonante. En todo caso, continúan las verificaciones para determinar la procedencia de la amenaza.

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Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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