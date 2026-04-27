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27 abr 2026 Actualizado 17:42

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Cartagena

Jornada contra la extorsión llega a Tierrabomba, zona insular de Cartagena

Durante la actividad, se llevaron a cabo acciones pedagógicas enfocadas en la prevención de este delito

GAULA Policía Metropolitana de Cartagena

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el marco del plan “Unidos contra la Extorsión y el Secuestro”, autoridades realizaron una jornada de sensibilización dirigida al gremio del comercio y a la comunidad en general en la isla de Tierrabomba, en zona insular de Cartagena.

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Durante la actividad, se llevaron a cabo acciones pedagógicas enfocadas en la prevención de este delito, incluyendo la instalación de stickers informativos en establecimientos y espacios visibles, con el fin de alertar y orientar a los ciudadanos frente a los diferentes métodos utilizados por los delincuentes para extorsionar.

Asimismo, se socializaron recomendaciones de seguridad para evitar caer en estas prácticas ilegales, haciendo énfasis en la importancia de no ceder ante las amenazas y denunciar cualquier intento de extorsión.

Las autoridades también promovieron el uso de la línea 165, habilitada para recibir denuncias y brindar orientación inmediata a las posibles víctimas.

Esta iniciativa hace parte de la campaña “¡Yo no pago, yo denuncio!”, que busca generar conciencia ciudadana y fomentar la denuncia como principal herramienta para combatir la extorsión en la región.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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