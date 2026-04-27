Judicializan a siete hombres por presunto porte ilegal de armas de fuego en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios con los cuales jueces de control de garantías de Bolívar impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a siete hombres capturados con armas y munición, sin los permisos de porte en el departamento de Bolívar.

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Uno de los casos se registró el pasado 17 de abril en vía pública del municipio de Zambrano. Allí fueron detenidos Gabriel Rafael Lastre Barón, alias Brayan; y Andrés Eduardo Ince Chima, alias Chibolo cuando se movilizaban en una motocicleta. En su poder les encontraron 15 cartuchos calibre 7.62 y 13 calibre 5.56.

Por hechos similares, ocurridos el 18 de abril último, fueron judicializados Jhon Alejandro Muñoz Serna y Javier Andrés García Solorzano, capturados por uniformados del Ejército Nacional en el municipio de Montecristo. A los procesados les incautaron una pistola, dos proveedores, 20 cartuchos y accesorios para fusil.

Ese mismo día, la Policía Nacional detuvo a Joel González Sanabria y a Jhonnis Gabriel Barrios Sánchez en el municipio de El Guamo. Entre tanto, en la población de El Carmen de Bolívar también fue capturado Víctor Manuel Zúñiga Márquez. A los dos primeros les habrían encontrado en su poder 1 arma de fuego y 5 cartuchos. A Zúñiga Márquez, por su parte, se le decomisaron un proveedor para fusil y 20 cartuchos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En el desarrollo de las audiencias preliminares fiscales de la Seccional Bolívar, les imputaron a los investigados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno aceptó los cargos.