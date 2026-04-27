Magangué se proyecta como destino de cruceros de lujo y motor de empleo tras visita de AmaWaterways

La reciente visita de directivos de la naviera internacional AmaWaterways al municipio de Magangué marca un hito en la consolidación del Malecón de Todos como un futuro punto estratégico para el desembarque de turistas provenientes de cruceros de lujo, abriendo nuevas oportunidades para el crecimiento del turismo como herramienta generadora de empleo y dinamizadora de la economía local.

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Este avance se da en el marco de la apuesta por la reactivación del turismo fluvial en Colombia, una estrategia liderada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien ha promovido iniciativas orientadas a posicionar al departamento como un destino competitivo en el ámbito internacional y como un territorio donde el turismo se convierta en una fuente real de oportunidades laborales para las comunidades.

La obra del Malecón de Todos, actualmente en desarrollo, ha despertado el interés de la reconocida compañía internacional, que evalúa incluir a Magangué dentro de su ruta de cruceros por el río Magdalena. Este circuito turístico ya contempla paradas en destinos emblemáticos como Santa Cruz de Mompox y Gambote, con conexión terrestre hacia San Basilio de Palenque, reconocido por su riqueza cultural e histórica.

La eventual inclusión de Magangué en este itinerario representaría un impulso significativo para la economía local, al fortalecer sectores como el comercio, la gastronomía, el transporte, el turismo cultural y la oferta artesanal, generando nuevas fuentes de empleo y mejorando la calidad de vida de las comunidades que habitan en la ribera del río Magdalena.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó que esta proyección turística no solo busca atraer visitantes internacionales, sino también consolidar al turismo como un eje fundamental para la generación de empleo y el desarrollo social en el departamento.

“Estamos trabajando para que el turismo sea una verdadera herramienta de empleo y progreso para nuestra gente. La llegada de cruceros internacionales a Magangué significa oportunidades para comerciantes, artesanos, guías turísticos y emprendedores que verán en esta actividad una forma digna de generar ingresos y fortalecer la economía local”, expresó el mandatario.

De acuerdo con el cronograma establecido, la primera fase del Malecón de Todos será entregada en febrero de 2027, consolidándose como una infraestructura estratégica que permitirá recibir visitantes nacionales e internacionales en condiciones óptimas, fortaleciendo la competitividad turística del municipio y del departamento.

Con este tipo de proyectos y alianzas estratégicas, Bolívar continúa avanzando en su propósito de posicionarse como referente del turismo fluvial en Colombia y América Latina, apostándole al turismo sostenible como un motor de desarrollo, empleo y bienestar para las comunidades del territorio.c