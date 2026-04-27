A la cárcel dos hombres señalados de atacar con arma blanca a un ciudadano en el barrio La Campiña

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar judicializó a Kleiber Eduardo Torres Zúñiga y a Jader Stive Bolaños Carrillo por su aparente responsabilidad en un intento de asesinato ocurrido en el barrio La Campiña de Cartagena.

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Los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril cuando los procesados, al parecer, lesionaron con un arma cortopunzante a un hombre.

La víctima de 36 años se encuentra en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas. Posterior al ataque los señalados agresores huyeron en una motocicleta, pero fueron capturados poco después por la Policía Nacional. En su poder les habría sido encontrado el objeto cortopunzante usado durante la agresión.

La Fiscalía les imputó el delito de tentativa de homicidio agravado, el cual rechazaron. Por disposición judicial los hombres cumplirán medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.