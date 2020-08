COVID-19: con donación de su plasma, médico salvó a un colega en Montería

Es la historia de dos hombres aíslados físicamente pero que la sangre une de por vida. Se trata de los médicos Gustavo Salgado Otero, pediatra, y Filippo Chimento Vilaró, anestesiólogo, quienes superaron el coronavirus en su etapa más severa y ahora viven para contarlo.

Los protagonistas contaron sus testimonios a través de la plataforma Conéctate con la U, de la Universidad de Córdoba.

Una vez recuperado del COVID-19, el doctor Chimento, barranquillero y residenciado en Montería, fue llamado por los familiares de su colega cordobés, Gustavo Salgado Otero, para que donara su plasma y poder intentar sacarlo del estado crítico en el que se encontraba, clínicamente sin vida e intubado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad, con las comorbilidades advertidas por las autoridades internacionales de la salud como las más peligrosas en los casos positivos: diabetes, hipertensión, y obesidad.

Lea también: 486 comparendos y 45 capturas por violación de medida sanitaria en Córdoba

El procedimiento, realizado con éxito en otros países también fue beneficioso en esta pareja de galenos, a quienes el coronavirus ahora hizo grandes amigos, incluso, podría considerarse en adelante una relación de padre e hijo.

Narra el doctor Salgado que sus exámenes de laboratorio eran incompatibles con la vida, pero, a partir de las 48 horas de realizada la transfusión empezó a recuperar fuerzas con el plasma de quien hoy considera su redentor. Las palabras de despedida a su esposa y a su señora madre, en caso no despertar en la camilla de UCI, se desterraron de la realidad, así como fue desterrado el virus de su organismo.

“Alcancé a agradecerle a mi esposa por todo ese tiempo a mi lado y mi madre por haberme dado la vida. Sin embargo, hoy doy gracias a Dios por este milagro”, sostiene el pediatra chinuano.

La experiencia del doctor Filippo Chimento encierra un drama que supera poco a poco, porque salvó la vida de un padre después de perder el suyo en Barranquilla, el también anestesiólogo Salvador Chimento Güete, quien debió ser internado por la COVID-19, pero perdió la batalla el 6 de junio, por una complicación inherente a una sobreinfección bacteriana.

“Fue una experiencia bastante desagradable, después de perder a mi padre en Barranquilla me contagié atendiendo a un neonato positivo en el hospital San Jerónimo de Montería, eso me conllevó a contagiar a mi núcleo familiar, mi esposa con 27 semanas de embarazo con amenaza de parto pretérmino. Ya en el proceso de recuperación recibí una llamada para donar el plasma que era referente en otras partes del mundo, fue una llamada de alguien desesperado que me motivó, porque era el único salvavidas para él, lo pudimos hacer y nos abre muchas puertas para seguir intentando esta terapia para COVID-19. Realmente es un milagro de Dios que el doctor Salgado esté de nuevo con nosotros”, sostuvo el doctor Filippo Chimento Vilaró.

Los médicos Gustavo Salgado Otero y Filippo Chimento Vilaró, quienes han servido a la sociedad desde su ejercicio en clínicas de Montería, afectados de forma severa por la COVID 19, ya recuperados, coinciden al afirmar que sobrevivir a la enfermedad permite entender que en la vida hay cosas que valen más que el dinero y que el trabajo: la familia, los amigos y Dios como ser supremo.