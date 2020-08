Presentan queja disciplinaria contra elección de gerente de Telecaribe

Una queja disciplinaria fue presentada contra la elección de Mabel Moscote como gerente en propiedad de Telecaribe, al considerar que hay inconsistencias en los certificados de experiencia en el sector televisivo presentados en la convocatoria.

El recurso, presentado por el ciudadano Amado Jiménez Trejos, advierte de una presunta inconsistencia en el certificado donde la empresa INTERFILMS PRODUCCIONES DE TELEVISION acredita a Moscote como directora de Medios de Comunicación entre el 3 de mayo del 2004 al 30 de junio del 2005. “Sin embargo, en la historia laboral se ve el vacío en el tiempo antes mencionado pero no fue cotizado ni a título personal ni como asalariada, es decir ni fue contratista y tampoco perteneció a la planta de personal de esa empresa, por lo que la certificación en cuestión deja una amplia duda sobre su veracidad”.

Lea también: Admiten tutela en proceso de elección de gerente de Telecaribe

Se lee en la misiva que “igual a la situación anterior, la GERENTE ELEGIDA, aporta una certificación de una empresa denominada EVENTS, cuyo cargo designado fue como DIRECTORA DE RECURSOS COMO PRODUCTORA desde abril de 2011 hasta junio de 2012. Sin embargo esos periodos tampoco fueron cotizado ni por la empresa ni por ella como persona natural y la normatividad de la época obligaba a cotizar sobre el 40 por ciento del valor del contrato o sobre el 100 por ciento si es una persona que estaba en nómina, pero en esta situación nuevamente no cotizo ni como lo primero ni como lo segundo.”

Y agrega que “lo agravante en este punto es que es una empresa que su residencia queda en la ciudad de Cali, por lo que una directora o productora como la empresa lo indica no podría ejercer sus funciones remotamente”.

Amado añadió que “verificando la historia laboral encontramos que su patrono es la empresa denominada EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A la cual le está cotizando desde el mes de marzo de 2020 hasta la actualidad. Sin embargo la SRA MOSCOTE aporto una certificación de la fundación ECO REGION en donde su cargo era ASESORA en temas de contenido audiovisual a pesar que esta empresa no le ha hecho ningún aporte a seguridad social”.

“Otra de las pruebas encontradas por el suscrito es la afiliación a la ARL, en consulta a la plataforma RUAF, en donde vemos que el único patrono actual es la EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A y que no tiene ninguna relación laboral ni contractual con la empresa ECO REGION ya que no realizo el trámite ante la ARL que enuncia la ley, y que la señora MOSCOTE por ser la ex asesora jurídica del tránsito debe conocer ampliamente”, escribió el emisor.

Lo anterior, de acuerdo con el ciudadano, “la mal intención de acreditar experiencia televisiva en los baches de la experiencia laboral de la SRA MOSCOTE, es para poder alcanzar el puntaje y entrar en los elegibles y así poder tener la opción de ser elegida como actualmente ocurrió”