Familiares de abatido desmienten versión de la policía en Cartagena

Lo que el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, presentó como un acto de legítima defensa por parte de un auxiliar de esa institución en el municipio de Santa Catalina- Bolívar, la familia de Jorge Andrés Pérez Gutiérrez lo desmintió.

Según allegados a la víctima, quien murió tras recibir un disparo con arma de fuego a manos del uniformado, todo se originó en una discusión que tuvo el hoy difunto con su presunto homicida, quien días antes al suceso se fue a palabras con ‘El Chopito’, en medio de un procedimiento.

“El viernes mi sobrino, estaba en el sector de La Parada, allí se encontraron y se volvieron a ir de palabras. Se iban a ir a los golpes, pero los que estaban en un taller no lo permitieron. Me dicen que el policía estaba de civil ese día. De allí, me cuentan que se bajaron cuatro policías y le dijeron que ya dejara de estar peleando con el uniformado. Pero el policía con el que tenía el problema, quien también estaba allí, le caminó y le dio un bolillazo en la cabeza y se la partió”, dijo un pariente.

Luego del incidente, el difunto respondió con una piedra y fue ahí cuando presuntamente el auxiliar sacó la pistola le produjo la mortal lesión, sin importar la presencia de sus superiores. Los hechos son materia de investigación.