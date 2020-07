Acatar medidas es fundamental para evitar la propagación del COVID-19

La epidemióloga de la secretaría de salud de Armenia, Liliana Quintero, manifestó que reportan los casos de COVID-19 con residencia en Armenia por lo que se genera diferencia con los datos del Instituto Nacional de Salud que entrega los datos de ocurrencia. Y es que se realiza el reporte con base a la residencia por el cerco epidemiológico ya que las personas que resultan positivas en Armenia son potencialmente infectantes.

La experta destacó que en la actualidad se está documentando una mayor circulación del virus por eso es indispensable que la comunidad acate las medidas como el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social y el lavar las manos cada tres horas para evitar la propagación del virus en la capital quindiana.

En cuanto a la sectorización de la ciudad respecto a los contagios, la epidemióloga resaltó que la comuna 10 es la que reporta más casos acumulados pero en el transcurrir de la pandemia ya es la zona sur en la cual se han intensificado los casos del virus.

Solo se ha registrado un caso positivo de COVID-19 en la cárcel San Bernardo de Armenia que por fortuna no se generó brote pues se estableció el cerco epidemiológico consistente en el aislamiento y la toma de muestras para las personas privadas de la libertad. Agregó que se vienen aplicando las pruebas a las personas capturadas las cuales hasta no tener el resultado negativo no son trasladadas a los centros de reclusión temporal.

Finalmente la doctora manifestó que están a la expectativa ante los laboratorios para procesar las pruebas de COVID que son fundamentales para aumentar el número de pruebas que permitan establecer las medidas pertinentes.