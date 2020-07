Contralor de Barranquilla presentará renuncia a su cargo

El contralor Jesús Acevedo envió un comunicado que asegura que este lunes 27 de julio, presentará su renuncia irrevocable al Concejo de Barranquilla, luego de la denuncia en su contra, por parte del Gerente de la Triple A ante la Fiscalía.

Lea también: Gerente de Triple A denunció ante la Fiscalía al Contralor de Barranquilla

COMUNICADO:

Atendiendo los últimos sucesos en los que se me cuestionan unas comunicaciones con el Gerente de la Triple A. Debo señalar que aclararé ante las autoridades mi actuar, que no fue otro que la respuesta ante una solicitud de apoyo institucional que me fue solicitada.

No obstante, no puedo por ese insuceso agregarle más dificultades al desarrollo institucional del Distrito, que ya tiene suficiente con la Pandemia del Covid 19, por tanto, previo acuerdo con mi familia, he decidido dar un paso al costado para atender las investigaciones con los organismos del Estado.

Agradezco a los honorables concejales distritales haberme dado su voto de confianza para ocupar esta dignidad que ostentaré hasta el día de 27 de Julio de 2020, fecha a partir de la cual estaré presentando mi renuncia de manera irrevocable a mi condición de Contralor del Distrito de Barranquilla.