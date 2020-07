José A. Sierra le dice adiós a Fenalco Tolima

Argumentando no estar de acuerdo con una serie de discutibles direccionamientos y de problemas comunicativos y directivos, el reconocido empresario José A. Sierra decidió marginarse de la Federación Nacional de Comerciantes, en Tolima.

En carta dirigida a la junta directiva de la agremiación, Sierra señaló: "Hoy debo decir que en los últimos meses he visto una serie de discutibles direccionamientos y de problemas de orden comunicativo y directivo, que me llevan a tomar una decisión como representante legal de nuestra empresa Sierra Pineda de retirarnos irrevocablemente de Fenalco Tolima".

En la misma comunicación recordó que desde hace más de 40 años lideró un trabajo juicioso y desinteresado para lograr la creación de Fenalco seccional Tolima además imprimir su liderazgo a varias iniciativas propendiendo por el bien de los comerciantes de la región.

"He participado activamente como miembro de la junta directiva en varias oportunidades, he apoyado a varios de los directores ejecutivos en su gestión y me he sumado activamente a diversos eventos nacionales e internacionales", recalcó un dato.

Hace 10 años José A. Sierra fue galardonado con el 'Mercurio de Oro' máxima distinción que otorga el gremio por su destacada trayectoria empresarial.