Comerciantes de Ibagué esperan que San Valentín aumente sus ventas en más de un 20 %

Tolima

Aunque la celebración de San Valentín es una tradición “importada”, cada vez gana mayor aceptación en Colombia, lo que contribuye a dinamizar la economía en distintas ciudades. En Ibagué, por ejemplo, se espera que las ventas durante este fin de semana del 14 y 15 de febrero aumenten al menos un 20 %.

De acuerdo con Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, las cifras indican que para estas fechas las ventas crecen de manera considerable en negocios como floristerías, almacenes de ropa, restaurantes y tiendas de variedades.

“Estas fechas emblemáticas, que antes no estaban tan presentes en la agenda comercial de los colombianos, como el Black Friday y San Valentín, han tomado mucha fuerza. Es una temporada en la que se fortalecen sectores como la gastronomía y el entretenimiento”, explicó Valencia.

El líder gremial señaló que en la capital tolimense los regalos más comunes en la denominada fecha de los enamorados son flores, chocolates, libros y prendas de vestir.

“Es una de las fechas importantes que abre el calendario comercial del año, y sobre la cual ya nos hemos venido articulando. Tendremos actividades en los espacios comerciales de la ciudad y en los centros comerciales para incentivar la participación de los ciudadanos”, agregó.

Los comerciantes esperan que los ibaguereños asistan masivamente a los espacios comerciales y de entretenimiento junto a sus seres queridos, en un fin de semana en el que buena parte de los trabajadores recibe su pago quincenal.