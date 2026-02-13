CUT del Tolima respalda un inminente paro general por la suspensión del aumento al salario mínimo

Tolima

Indignación ha generado entre los sectores sindicales y populares del Tolima la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo para 2026.

De acuerdo con Luis Carlos Arenales, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Tolima, se trata de una medida que, según afirmó, afecta a los sectores económicos más pobres del país y agudiza la polarización.

“Está reunido el Comando Central Unitario y las confederaciones de pensionados para impulsar un paro general en Colombia (...) Es una medida que afecta a los sectores más desprotegidos y que va a generar una amplia movilización en todas las ciudades y villorios del país”, manifestó.

En sus palabras, el dirigente aseguró que los sindicatos en el Tolima entran en “acuertelamiento” mientras esperan directrices del orden nacional para definir la fecha, hora y lugar de las posibles movilizaciones sociales.

Además, el dirigente gremial aseguró que la decisión del Consejo de Estado terminará por beneficiar la campaña presidencial de Iván Cepeda, por la indignación que causará entre las bases populares y la clase trabajadora del pais.

“Esta medida antipopular que ha tomado el Consejo de Estado, obedeciendo a la derecha que en Colombia quiere polarizar más en país, también nos va a permitir a los trabajadores que tengamos presidente en primera vuelta con Iván Cepeda Vargas”, aseveró.

Por último, Arenales cuestionó las posturas de gremios como Fenalco y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que celebraron la decisión judicial, y criticó su oposición al aumento del 23,5 % en el salario mínimo.