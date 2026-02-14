Nevada colmó de blanco la vía Murillo – Manizales, pero las autoridades recomiendan no visitarla

Tolima

En las últimas horas, una espléndida nevada vistió de blanco la calzada y los alrededores de la vía Murillo – Manizales, la cual bordea el volcán Nevado del Ruiz y es considerada la ‘Carretera más bonita de Colombia’.

A través de redes sociales, algunos conductores o residentes de la zona mostraron imágenes de la nevada, que cautivó a miles de cibernautas por la exuberancia del fenómeno natural, el cual algunos calificaron de “impresionante”.

Si bien la nevada suele entusiasmar a los viajeros, quienes en muchos casos se desplazan hasta allí solo para presenciarla y tomarse una fotografía, las autoridades de tránsito recomiendan evitarla por los riesgos de accidentes que representa.

“A la gente le gusta ver en las noticias que cayó nieve, que cayó granizo, que se ve muy lindo, pero deben entender que nuestras llantas, que comercializamos en el territorio colombiano, no tienen condiciones para ese tipo de fenómenos naturales y creen que ir allá es lo mismo, y resulta que no: es un piso muy liso, la plataforma es diferente”, explicó Miguel Bermúdez, director Operativo de Tránsito del Tolima.

El funcionario pidió a los conductores que planean visitar la vía Murillo – Manizales que conduzcan a máximo 30 kilómetros por hora, eviten parquearse a los costados de la calzada y revisen las condiciones tecnomecánicas de sus vehículos.

“La recomendación es: si va a viajar, hágalo de día; si está nevando, no vaya, porque las condiciones cambian y se corren riesgos en materia de movilidad”, agregó Bermúdez.

En noviembre de 2025 falleció un motociclista y otro más resultó herido en un accidente de tránsito registrado en esta vía, el cual, al parecer, estuvo relacionado con las complicadas condiciones climáticas de la zona.

Para este fin de semana de San Valentín, la medida de pico y placa solo permite el ingreso a la vía Murillo – Manizales de los vehículos cuyas placas terminen en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.