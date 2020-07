¿Hay responsabilidad penal para el conductor del camión cisterna?

Polémica causa un comunicado de la gobernación del Magdalena en el que exige celeridad en la investigación del accidente del camión cisterna que explotó en Tasajera y que deja hasta el momento 41 personas muertas.

El disgusto de la ciudadanía es porque la Gobernación piden investigar al conductor del vehículo, quien milagrosamente se salvó de esta tragedia y advirtió a la comunidad del riesgo que había de que el vehículo explotara.

Manuel Cataño, conductor del camión cisterna accidentado en la vía que conecta Barranquilla con Santa Marta, explicó a Caracol Radio en su momento que el accidente ocurrió porque llegando al peaje “me salió una babilla, trato de sacarle el quite, el camión se me va de lado, me volteo, trato de salirme como puedo, llega la policía y me ayudan”.

Cuando llegó la policía para ayudarlo, la gente comenzó a robar el combustible.

“Veo la gente robando cosas del camión, hay un muchacho que intenta robarse la batería y le digo que no porque puede estallar por una chispa. Le digo a la policía que puede explotar y nos alejamos”, aseguró el conductor.

¿HAY CONDUCTA PUNIBLE?

Por estos hechos ya son 41 las personas fallecidas y es por eso que la Gobernación pidió a la Policía Nacional acelerar el proceso de investigación para conocer las causas reales del siniestro y establecer responsabilidades en el conductor del volante.

La noticia no cayó bien a la ciudadanía y de inmediato en redes sociales criticaron la solicitud, asegurando que la investigación es muy precipitada.

Caracol Radio consultó al abogado penalista Carlos Mauricio Ramírez Gaitán, quien ha llevado procesos similares como el de la tragedia de Fundación, Magdalena en la que murieron calcinados 33 niños el 18 de mayo de 2014 y explicó lo siguiente:

"Creo que no habría lugar a una investigación de carácter penal para el conductor, toda vez que nos encontramos en un hecho inesperado (...) por no causarle daño a un animal que se le atravesó, esquivó y desafortunadamente causó el siniestro. No habría una conducta punible por parte de esta persona, no por el hecho de la tragedia en sí, sino particularmente porque la condición de esta conducta no alcanza la entidad suficiente para causar una lesión al bien jurídicamente tutelado por el Estado", dijo el abogado Ramírez Gaitán.

Dijo que "no podríamos nosotros entrar a enrostrarle una responsabilidad de carácter penal y ni siquiera poder pensar que se trata de un hurto".

"Se muestra precipitada la solicitud de investigación (...) esto se dará cuando sea el mismo seguro en que determine si existían fallas en este camión cisterna o si se logra observar al momento de llevar a cabo la inspección, si hay rastro de la frenada - para verificar el exceso de velocidad - y esto sí podría variar cualquier tipo de investigación", expresó Carlos Mauricio Ramírez Gaitán.

Lo que busca la gobernación del Magdalena es darle claridad a la ciudadanía, en especial a la población de Puebloviejo, sobre las causas de lo sucedido el pasado 6 de julio cerca del peaje de Tasajera.