Congresista Jairo Cristo positivo para COVID 19

Jairo Cristo, congresista por el partido Cambio Radical se convirtió en el primer congresista en Norte de Santander en dar positivo para COVID 19.

El parlamentario en un mensaje a la ciudadanía informó sobre la forma en que pudo haberse contagiado y advirtió que sigue las recomendaciones sanitarias que le han entregado las autoridades competentes.

A tan solo cinco días de iniciarse el nuevo periodo legislativo la pandemia también toca a l dirigencia política en varias regiones del país.

Este es el mensaje enviado por el parlamentario:

“En mi condición de Representante a la Cámara y servidor público y en aras a la responsabilidad con mi país, mi ciudad, familia, amigos y vecinos, debo señalar que di positivo en la prueba molecular del Covid-19 que me hice recientemente tras una visita que efectué a Bogotá para adelantar funciones de Congresista.

A partir de este momento sigo de manera rigurosa las recomendaciones hechas por el Instituto Departamental de Salud.

Tengo la firme esperanza de salir bien librado de esta dura y sorpresiva prueba que me impone la vida. Dios me acompañe y me bendiga.

El mensaje despertó mensajes de solidaridad de sus familiares, amigos, diversos sectores sociales y militantes del partido en Norte de Santander”.