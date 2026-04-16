Acueducto prepara contingencia por nivel de turbidez en el caudal de los ríos

Aumentan caudal de los ríos por lluvias. Alerta por nivel de turbidez / Foto Rio Zulia / Caracol Radio Cúcuta ARCHIVO

Cúcuta

La empresa de acueducto Aguas Kapital informó que debido a la afectación en la producción de los sistemas Pamplonita y Zulia, ocasionadas por los altos niveles de turbidez y por afectaciones en los puntos de captación.

Francisco González vocero de la compañía dijo a Caracol Radio dijo que “la medida esta asociada al aumento del caudal tras las lluvias recientes, situación que motivo que el servicio en la ciudad haya presentando restricciones”.

El funcionario explicó que “se avanza en las acciones necesarias para lograr su restablecimiento en el menor tiempo posible. Estamos adelantando medidas tendientes a no afectar la operación, debido a los cambios climatológicos que se han venido presentando”.

La empresa les recordó a los usuarios la importancia de aprovisionarse del preciado líquido en el momento que tengan agua en sus hogares, manteniendo siempre su tanque de almacenamiento lleno, limpio y bien tapado.

Así mismo mantiene habilitada una línea de atención al usuario 116 o 3189242000.