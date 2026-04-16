Lanzan campaña para combatir la captación ilegal de dinero y el fraude financiero en Cúcuta

Cúcuta

La estrategia “Me informo y cuido mi dinero”, es la campaña que adelanta la Cámara de Comercio de Cúcuta, de la mano con la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene como el objetivo combatir la captación ilegal de dinero y el fraude financiero.

“Esta campaña es producto de una iniciativa por parte de estas superintendencias, donde la Cámara de Comercio de Cúcuta también funge como una aliada importante para que nuestros empresarios y en general la ciudadanía pueda acceder a información, para que aprendan a desconfiar y para que eventualmente no caigamos en fraudes que impacten negativamente nuestro patrimonio”, dijo a Caracol Radio, Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

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¿Qué tan común son estos delitos en Norte de Santander y zona de frontera?

“En este momento con el uso de la tecnología, la inteligencia artificial es supremamente común, incluso cada uno de los oyentes puede hacer el ejercicio de consultar en su Apple Store o incluso en su tienda virtual para consultar las aplicaciones, si le dan crédito van a encontrar un montón, si revisan incluso sus mensajes de textos, eventualmente podrán conseguir algunos que estén referenciados a la facilidad de acceso a créditos o incluso niveles de inversiones y rentabilidades que escapan por completo a la normalidad, en esto hay que desconfiar, incluso en las tasas de interés en donde a veces suelen desagregarlo y señalar que un interés muy bajo, pero que cuando revisamos los costos tecnológicos de papeles de impresión que están incorporados, también generan un impacto supremamente económico en contra del ciudadano“, indicó Castillo.

Este jueves 16 y viernes 17 de abril, se adelantarán varias charlas de capacitaciones en Cúcuta, donde se dejará en evidencia las diferentes modalidades que se están presentando en esta zona de frontera, para que los ciudadanos no caigan en estos fraudes.