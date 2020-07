Estoy emocionalmente destruída: mujer golpada por jugador del Boyacá Chicó

Al parecer, el jugador del Boyacá Chico Futbol Club Juan David Diaz Sachez, de 23 años, golpeó bajo estado de embriaguez y por celos, a su ex compañera sentimental Eliana Marcela Soler Cortés de 27 años, en la noche de este lunes 13 de julio, en el apartamento donde reside el futbolista, en el barrio Los Cristales, al norte de Tunja.

Jugador del Boyacá Chicó, capturado por golpear a su exnovia en Tunja

“Nosotros sostuvimos una relación, fuimos novios durante aproximadamente un año. Pero él y yo terminamos hace más o menos 6 meses. Yo fui hasta la casa de él ayer en la noche, porque recibí una llamada de una amiga de él, que me rogó que por favor fuera porque él se encontraba muy mal, muy borracho. Y yo, pensando en los buenos recuerdos que teníamos, y por buena persona llegué hasta allí. Lo que pasó fue dramático, lo que viví fue horrible. Por celos me golpeó en todo el cuerpo, hasta que llegó la policía y le impidieron seguirme agrediendo”, dijo en Caracol Radio la víctima del jugador.

La mujer, que presentaba múltiples laceraciones en su cuerpo, fue trasladada hasta el Hospital Local de Tunja, al suroriente de la ciudad, en donde recibió valoración especializada, y fue sometida a varias radiografías.

Según el parte médico del centro asistencial, Eliana Marcela presenta varios hematomas en todo su cuerpo, y una luxación en un dedo de su mano derecha. La mujer fue dada de alta pero con tres días de incapacidad.

“La paciente ingresa por el servicio de urgencias, sobre las 9:35pm, llevada por la policía al ser golpeada por su ex pareja. Presenta múltiples traumas contundentes al parecer por puños y patadas en brazos, y en tórax derecho y dolor en los dedos de las manos. Se encuentran en efecto escoriaciones y hematomas en todo su cuerpo, sobre todo en tórax derecho y brazos, se le realizan placas de Rayos X paraclínicos, sin encontrar anomalías que representen mayores riesgos, razón por la cual se le dio egreso para valoración por medicina legal por tratarse de un caso de violencia, y a la espera de la incapacidad médico legal”, explicó en Caracol Radio Alexander Mesa, gerente del Hospital Local Santiago de Tunja.

“Yo me estoy recuperando de los golpes, y eso sé que sanará muy rápido, pero las heridas emocionales que este hombre me dejó, son mucho más graves, me siento emocionalmente destruída. Ya interpuse la respectiva denuncia, y seguiré hasta las últimas consecuencias con esto, para que él no vuelva a agredirme, pues tengo miedo de que se repita, aunque es la primera vez que lo hace, y además, podría repetirlo con otras mujeres”, puntualizó Eliana Marcela, quien se dedica a estudiar en Tunja.

Concluyó que “pese a que esta situación es muy difícil para mí, quiero que sirva para que las mujeres que estén siendo víctimas de sus parejas, o de sus ex parejas, verbal o físicamente, no lo permitan, que hagan valer sus derechos, que hagan que la justicia las ampare, para no terminar con situaciones tristes como la que me tocó a mí, y que no pienso dejar que vuelva a exponer mi vida e integridad”.

Díaz, natural de Calarcá (Quindío), que fue capturado en flagrancia por las autoridades, pasó la noche detenido en la Unidad de Reacción Inmediata de Tunja (URI), y será presentado en las próximas horas ante la Fiscalía General de la Nación, para ser judicializado por lesiones personales.