Alerta por incendio en el cerro Quitasol: bomberos siguen atendiendo la emergencia

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Bello adelanta el monitoreo permanente de un incendio de cobertura vegetal que se registra en el cerro Quitasol, mediante el uso de una cámara térmica instalada en la zona, con el fin de evaluar su comportamiento y tomar decisiones oportunas para su control.

De acuerdo con el reporte oficial, el foco del incendio es seguido en tiempo real por personal técnico de la dependencia, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, lo que ha permitido identificar la magnitud del evento y coordinar la respuesta operativa.

Las autoridades informaron que el cuerpo de bomberos busca establecer las causas que iniciarion el incendio y no se descarta la posibilidad de que el incidio haya sido producido por la manipulación de elementos pirotécnicos o el uso de globos de mecha.

Desde la administración municipal se reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan generar incendios forestales y a reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia, mientras continúan las labores de vigilancia y control sobre este punto del cerro Quitasol.