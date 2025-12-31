Desempleo baja en Tunja, pero el aumento del paro juvenil y la informalidad encienden las alertas

Tunja

Las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian una reducción del desempleo en Colombia y en la ciudad de Tunja; sin embargo, el panorama para los jóvenes resulta alarmante, según advirtió el director de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Jacinto Pineda.

De acuerdo con el informe correspondiente al mes de noviembre, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 7,1 %, una cifra que no se registraba desde el año 2015, confirmando la tendencia a la baja del desempleo en el país. En Tunja, el indicador también mostró una mejora, al descender del 10,4 % en 2024 al 8,9 % en 2025, lo que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales.

No obstante, el profesor Pineda alertó sobre el fuerte incremento del desempleo juvenil en la capital boyacense, que pasó del 14,1 % al 17,6 %, es decir, 3,5 puntos porcentuales más en comparación con el año anterior. “Mientras la ciudad presenta un desempleo general del 8,9 %, entre los jóvenes la cifra casi se duplica, lo que convierte este fenómeno en una de las principales preocupaciones para Tunja”, señaló.

En cuanto a la informalidad, el informe revela que en la ciudad se mantiene como un reto estructural. Aunque el indicador se ubica en el 32 %, el académico advirtió que viene mostrando señales de crecimiento, especialmente por el aumento de trabajadores por cuenta propia. Durante el último año, 2.272 personas pasaron a esta modalidad laboral, lo que genera incertidumbre frente al impacto del incremento del salario mínimo.

Uno de los aspectos positivos destacados es el comportamiento del sector comercial, que se consolidó como el principal generador de empleo en Tunja. En el último año se crearon 3.851 empleos en el comercio, en una ciudad que genera alrededor de 80.000 puestos de trabajo, lo que fue clave para la reducción general del desempleo.

Sin embargo, otros sectores presentan señales de alerta. La construcción no logra recuperarse y reportó 6.520 empleos en el trimestre, lo que significó la pérdida de 165 puestos frente al mismo periodo del año anterior. A nivel departamental, sectores como la agricultura, caracterizada por altos niveles de informalidad, y la industria boyacense, que entre enero y octubre cayó un 3,3 %, generan preocupación, al igual que el sector del carbón, que continúa perdiendo participación.