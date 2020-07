Servicios públicos no se pueden promediar: Personería de Cartagena

La Personería Distrital de Cartagena, informó a los usuarios y suscriptores de servicios públicos domiciliarios (energía, aseo, acueducto y alcantarillado), ante el malestar generalizado de la comunidad por el incremento en los consumos, cobros en predios desocupados, que “Las empresas de servicios públicos no pueden promediar los consumos para expedir una factura de cobro”. Lo anterior, expresamente previsto en la Ley 142 de 1994 (Ley de servicios públicos).

"La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario”, dice el Ministerio Público.

Adicionalmente, la Resolución 108 de 1997 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), prescribe lo siguiente: "Artículo 31. Determinación del consumo facturable para suscriptores o usuarios con medición individual.

¿Cómo reclamar?

Lo primero, es presentar un derecho de petición, a la empresa de servicios públicos y hacer la reclamación.

Si la empresa no responde durante el tiempo que debe responder o la respuesta no es de fondo o no soluciona la petición, el usuario puede interponer un recurso ante la empresa y un subsidio de apelación a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

En caso de asesoría gratuita para atender quejas, reclamos y denuncias:

www.personeriacartagena.gov.co

Líneas de atención: 3105261947

Correos: spublicos@personeriacartagena.gov.co

info@personeriacartagena.gov.co