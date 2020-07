En Cartagena, Dau solo se centra en el pasado: Jacqueline Perea

Diferentes opiniones ha generado el contenido de una publicación que el mandatario de Cartagena William Dau, denominó como 'Libro Blanco'.

Una de las voces que se refirió al tema, fue la de Jacqueline Perea, abogada y lideresa social, quien manifestó que la edición se limita simplemente a hacer denuncias extemporáneas, y no cumple su verdadero objetivo.

Para la exasesora de despacho en el gobierno del saliente Alcalde, Pedrito Pereira, si ya fue aprobado el Plan de Desarrollo, esta administración debe iniciar con la puesta en marcha de sus ejes temáticos, y no tener constamente el retrovisor.

"Solamente se remiten en sus errores al pasado, y con eso, hay como un apalancamiento para justificar lo que no se ha hecho. Dau lo que teme es que esas primiparadas que él mismo ha señalado, produzcan una actuación disciplinaria; y llama a la solidaridad para decir, si me voy es porque lo malandrines me sacaron", aseguró Perea.

La exfuncionaria, agregó que frente a muchas denuncias hechas por el burgomaestre, ya hay pronunciamientos de los órganos de control.