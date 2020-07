Familia damnificada por vientos en Punta Canoa recibió ayuda de OAGRD

Como consecuencia de las últimas lluvias que han caído sobre la ciudad de Cartagena, una vivienda en Punta Canoa resultó seriamente afectada por cuenta de una ráfaga de viento que levantó la totalidad del techo de la propiedad. Con las precipitaciones, al no haber techo, resultaron dañados muebles y colchones.

Hasta el sitio se trasladó el director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), Fernando Abello Rubiano, y tras realizar una caracterización de los afectados hizo entrega de asistencia humanitaria en alimentos y colchonetas. Tras el informe técnico por parte del grupo de Conocimiento del Riesgo se procederá también a entregar elementos para apoyar la reconstrucción de la vivienda.

"Han sido unas semanas bastante complicadas respecto al tema de las lluvias, ya hemos atendido más de 20 familias que han resultado afectadas por emergencias asociadas a la temporada. Principalmente se han registrado daños en los techos, producto de los vientos y también de caída de árboles que afectan los tejados", señaló Abello Rubiano.

Desde la OAGRD, se hizo un llamado a los ciudadanos para que estén muy atentos a la condición del techo de las viviendas. "La principal recomendación es asegurar bien las tejas, con el clima seco de inicio de año y el lógico desgaste por el tiempo, los amarres de las tejas quedan en una muy débil condición y por eso se ven tan afectadas cuando llueve, la invitación es a revisar esos puntos en las casas y someterlos a un mantenimiento periódico", sostuvo Abello.

También se hizo un llamado a podar los árboles frondosos y verificar con las autoridades competentes si no corren peligro de caer. "Lo mismo pasa con los canales y caños de nuestras comunidades, tenemos que convertirnos en los primeros garantes de su buen estado para evitar emergencias, no arrojar basuras y mucho menos invadirlos para no sufrir inundaciones", puntualizó el director de la OAGRD.