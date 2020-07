Alumbrado Público de Cartagena tendría que devolver $12 mil millones

El Concejal César Pión le solicitó a la Alcaldía distrital iniciar de forma urgente el proceso para lograr que el consorcio de alumbrado público devuelva alrededor de $12.000 millones que resultaron sobrantes por concepto de impuestos destinados a esa entidad y que pertenecen al distrito.

Pión explicó que por disposición legal el consorcio tiene la obligación de retornar a la Alcaldía el saldo que resulte sobrante tras su operación anual, sin embargo esto no se ha hecho por lo cual sugirió ejecutar las cláusulas contractuales, acudir a los organismos de control para recuperar dicho monto y fortalecer las finanzas del distrito, lo cual se hace necesario para atender a la población durante la emergencia sanitaria.

“Esos recursos pertenecen al distrito y no se pueden dejar perder. El consorcio ha presentado algunos argumentos no muy convincentes para explicar la no devolución de ese dinero y por eso queremos exhortar al Alcalde a utilizar todos los recursos jurídicos necesarios y pertinentes para evitar que esa cifra quede en poder de privados. Hemos solicitado también a la Contraloría auditar y supervisar el contrato y actuar conforme a los hallazgos que se hagan”, expresó.

La solicitud del concejal incluye además la conformación de una comisión para supervisar el proceso. Así mismo advirtió que es necesario determinar cuánto dinero, por el mismo concepto, se ha recaudado en lo que va del año 2020 y que también debería retornar a las arcas de la ciudad.