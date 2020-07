Alcaldía renegocia contrato con bolsa de empleos de la ESE Cartagena

El Distrito renegoció con la empresa Konecta, quien suministra el personal médico a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, el porcentaje de utilidades que cobran por el contrato como bolsa de empleo, del 12,5 por ciento, al 8 por ciento.

El alcalde, Willam Dau Chamat, explicó que inicialmente pensó en acabar con el contrato y buscar otra bolsa de empleo hasta fin de año, mientras se alistada todo para que los profesionales fueran contratados directamente a partir de enero del 2021, pero que eso implicaba gastos y esfuerzos adicionales que la ESE no podía asumir, por lo que se optó por negociar las utilidades que cobran.

“Inicialmente, el gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Rodolfo Llinás, medió para que se bajara del 12,5 por ciento, al 9 por ciento, que es la misma tarifa que le cobran al Hospital Universitario del Caribe, pero dije que no, vamos a bajarlo más, y es así como Konecta aceptó bajar del 12,5 por ciento al 8 por ciento. Con esto se ahorra más de una tercera parte de las utilidades que ellos tenían, y no creo que fue difícil, porque ahora no pagan comisiones, porque en el gobierno actual nadie paga comisiones ni da plata”, explicó el Alcalde.

El mandatario espera que una vez termine el proceso se pueda vincular de una manera directa a los profesionales de la salud, y se acabe la tercerización laboral en la red primaria asistencial del Distrito.

“Me tuve que tragar este sapo por el bien de Cartagena, pero esto no será indefinidamente, solo mientras se hace lo necesario para contratarlos directamente, y no más tercerización. Sí a la vinculación laboral directa al personal médico a la ESE Cartagena de Indias”, afirmó.

El Alcalde aseguró que no ha sido fácil la decisión, porque desde su campaña se propuso acabar con la tercerización. “Desde la época de mi campaña dije que íbamos a acabar la tercerización laboral, porque el personal médico necesita tener su sueldo digno. Ellos cumplen con una misión y deben ser empleados directos de la ESE Hospital Cartagena y no ser tercerizados”, aseguró Dau Chamat.