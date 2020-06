La energía es inestable: Vecinos de El Líbano en Cartagena

Un llamado al prestador del servicio hicieron los habitantes del barrio El Líbano en Cartagena, ante lo que han considerado un abuso en medio de la pandemia; respecto al problema con la luz.

Con mucha incertidumbre y aún sin respuestas, dicen estar los vecinos de esta zona perteneciente a la Localidad 2 del distrito, porque prácticamente diario se están quedando el fluido eléctrico.

"Queremos poner en conocimiento la situación para que se mejore un servicio que para nosotros, no es nada barata. Aquí estamos pagando un promedio de 70, 80 mil pesos por vivienda, y no es justo que en cualquier momento no haya energía", expresó el veedor Eduardo Pérez.

A este problema, se suman algunos inconvenientes con el agua potable que preocupan a la comunidad.