Alcalde anuncia nuevos cercos para evitar expansión del COVID- 19

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo anunció la planificación de nuevos cercos sanitarios en los barrios más afectados por los casos de COVID- 19.

El funcionario, quien visitó el Puesto de Mando Unificado que operada de la Policía Metropolitana, sostuvo que se va a migrar hacia una mejor protección para que los barranquilleros acompañen la gestión que están haciendo las autoridades.

Pumarejo reconoció que la gran mayoría está haciendo su esfuerzo, pero el que no cumpla se va encontrar con la Policía y el Ejército porque la labor de todos no se puede perder por algunos pocos indisciplinados, que no tienen conciencia que sus actuaciones causan muertes innecesarias.

Policía rescata a “Fiona” una perrita que era abusada sexualmente

El burgomaestre en el Puesto de Mando Unificado hizo una evaluación con la Policía de la forma se viene trabajando para evitar la expansión del virus.